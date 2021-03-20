رئيس الجمهورية يهنئ بأعياد نوروز ويؤكد: لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب

2021/03/20 | 19:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، بحلول”اعياد نوروز” حكومتي المركز والاقليم لحل المشاكل العالقة.ودعا رئيس الجمهورية في تهنئه، إلى “حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق العراقيين ومن ضمنها حقوق المواطنين في إقليم كردستان واعتماد السياقات الدستورية والقانونية التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين”.وأكد، أنه” لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب في إصلاح منظومة الحكم وكبح آفة الفساد من خلال تعزيز دولة المؤسسات، والتطلع إلى بناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، وَإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر وحمايتها من التزوير والتلاعب لتعيد الثقة للعراقيين بدورهم البنّاء ورؤيتهم للمرحلة […]

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