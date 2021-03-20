2021/03/20 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم السبت، في الرفاعي بمحافظة ذي قار، رفضاً لإقالة قائممقام القضاء.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “العشرات من المواطنين، تظاهروا في قضاء الرفاعي، رفضاً لقرار محافظ ذي قار، بإقالة القائممقام كاظم الفياض”.وأضاف مراسلنا، أن “المتظاهرين، هددوا بالتصعيد في حالة الاصرار على الاقالة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات في ذي قار ترفض إقالة قائممقام الرفاعي المركز الخبري الوطني.

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