وفد الاقليم يغادر مبنى البرلمان بسبب عدم التوصل إلى اتفاق

2021/03/20 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر وفد إقليم كوردستان برئاسة قوباد الطالباني، مبنى البرلمان بسبب عدم توصل إلى اتفاق بشأن المادة الحادية عشر من قانون الموازنة الاتحادية.

واكد مصدر أن مغادرة وفد الاقليم جاءت بعد تراجع الكتل السياسية وعدم التزامها باتفاق مع الوفد الإقليم وهيئة رئاسة البرلمان.

وكان وفد اقليم كوردستان، قد تواجد يوم أمس الجمعة في مبنى البرلمان وخاض مباحثات مع رئيس مجلس النواب والتقى عددا من الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية.

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