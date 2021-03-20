معركة -الكرامة- - الطاهر المعز

2021/03/20 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز ذكرى معركة الكرامة - 21 آذار/مارس 1968- 2021الإطار العام لهذه الذّكرى: أنشأت بريطانيا إمارة شرقي الأردن، قبل مائة عام، في إطار تنفيذ مخطط "سايكس – بيكو"، الإستعماري، البريطاني –الفرنسي، وما "وَعْد بلفور" سوى جزء من هذا المخطط، وكان تأسيس ودور كيان "الأردن" (ولا يزال) مشبوهًا، لكن الجيش الأردني لعب دورًا إيجابيا واحدًا في تاريخه، وذلك خلال معركة "الكرامة"، حيث أدّى التحام المقاومة الفلس ......





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