الكاظمي يغرد بحلول عيد نوروز

2021/03/20 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، 20 آذار، 2021، بمناسبة حلول عيد نوروز والذي يصادف في الحادي والعشرين من آذار في كل عام، فيما أكد على ضرورة التمسك بوحدة العراق والمكتسبات الديمقراطية.

وقال الكاظمي في تغريدته عبر منصته بـ"تويتر" "نهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين بأعياد نوروز".

واضاف أنه "بهذه المناسبة السعيدة نؤكد على التمسك بوحدة بلدنا ومكتسباتنا الديمقراطية".

وتابع رئيس الوزراء "نتطلع إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، واأن يكون تآخي الشعب العراقي بكل أطيافه، عنوانا لمستقبل أفضل".

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