الحكيم يعد تعرض الرأي للخطف والاغتيال والاعتقال لاصحاب الرأي .. تكميما للافواه

2021/03/20 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم تعرض اصحاب الرأي للاغتيال والاعتقال والخطف تكميما للافواه.وقال في تغريدة ان : من أبجديات النظم الديمقراطية ضمان حرية الرأي والرأي الاخر، مبينا ان : الآراء المحترمة والموضوعية تسهم في تقويم النظام السياسي وعمل الحكومات عبر النقد البناء.واضاف الحكيم انه : من الضروري الحفاظ على هذا الحق الدستوري وضمانه للجميع من دون انتقائية، عادا تعرض أصحاب الرأي للخطف او الاغتيال او الاعتقال يعد تكميما للأفواه ومصادرة للآراء الحرة.واكد ضرورة أن يكون النقد ضمن السياقات و الأطر القانونية لكي يحافظ الجميع على هذا الحق الضروري للحياة السياسية والإجتماعية./انتهى3

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