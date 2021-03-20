مهنئا بأعياد نوروز.. رئيس الجمهورية يدعو إلى حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا

2021/03/20 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بحلول أعياد نوروز.ودعا في برقية تهنئة / حسب بيان رئاسي / إلى حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق العراقيين ومن ضمنها حقوق المواطنين في إقليم كردستان واعتماد السياقات الدستورية والقانونية التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين.وأكد انه : لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب في إصلاح منظومة الحكم وكبح آفة الفساد من خلال تعزيز دولة المؤسسات، والتطلع إلى بناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، وَإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر وحمايتها من التزوير والتلاعب لتعيد الثقة للعراقيين بدورهم البنّاء ورؤيتهم للمرحلة المقبلة.وقال نَتطلع اليوم وَبِهِمَّة العراقيين وتوحدهم وصبرهم إلى بناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، وَإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر وحمايتها من التزوير والتلاعب لتعيد الثقة للعراقيين بدورهم البنّاء ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، وأن مواصلة الجهود لمكافحة الفكر المتطرف واستئصال جذور الإرهاب من بلدنا تمثل إحدى أولوياتنا.وتابع صالح : لا تراجعَ اليوم أمام تحقيق مطالب شعبنا في إِصْلَاح منظومة الحكم وكبح آفة الفساد من خلال تعزيز دولة المؤسسات، وَتَبْنِي الكفاءات وتشجيع المواهب الشبابية ومنحها الفرص لإثبات جدارتها في بناء بلادنا وتطورها.واضاف وبهذا العيد الأغر نستذكر بإجلال وإكبار شهدائنا من القوات الأمنية في الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري الذين رسموا بدمائهم الزكية معاني الحياة في بلادنا.وكُلّ عام وشعبنا في كردستان وفي كل مكان بالعالم بخير وسلام وأمان..وكُلّ عام وشعبنا العراقي بخير وازدهار./انتهى3

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