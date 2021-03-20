صالح والفياض يؤكدان ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

2021/03/20 | 19:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس

هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم

السبت، ضرورة تعزيز سلطة الدولة

وسيادتها.

وقال مكتب صالح في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن الأخير "استقبل في مقر

إقامته في ال

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