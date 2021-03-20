2021/03/20 | 19:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وزارة الصحة السورية من مشافي دمشق

العامة التابعة لها اتخاذ عدد من

الإجراءات الاستثنائية وذلك مع تزايد

الإصابات بكورونا في البلاد.

وفي كتاب وجهه إلى مديري الهيئات العامة

(المشافي التابعة لوزارة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار صحي في دمشق: إيقاف العلميات الباردة .. وكامل القدرات لصالح مرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار صحي في دمشق: إيقاف العلميات الباردة .. وكامل القدرات لصالح مرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).