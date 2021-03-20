الكاظمي: نهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعاً وكل المحتفلين

2021/03/20 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الشعب الكردي والعراقيين جميعاً وكل المحتفلين بأعياد نوروز.وأكد رئيس الوزراء في تغريدة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "على التمسك بوحدة العراق والمكتسبات الديمقراطية"، معربا عن تطلعه "لتجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، وأن يكون تآخي الشعب العراقي بكل أطيافه عنوانا لمستقبل افضل".

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