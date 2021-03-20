الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية في ثلاث محافظات

2021/03/20 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوجزت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، اخبار القوات الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قيـــادة عمليـــات ديــالى شرعت ومن خلال فرقة المشاة الخامسة والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قيادة محور ديالى (حشد شعبي) بعملية تطويق وتفتيش زور الاصلاح وزور ام الحنطة ،حيث تم العثور على ثلاثة أوكار تحتوي على أغطية وأقمشة ومواد غذائية تم تدميرها موقعيا".

وأوضحت، أن "محور قيـــادة عمليـــات الانبــار ومن خلال قوة من فوج طوارئ الانبار الخامس عشر بالاشتراك مع قوة من قسم شرطة العامرية مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام العامرية وقوة من جهاز الامن الوطني لورود معلومات بوجود كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي في قضاء العامرية - منطقة الهريمات ، بعد التفتيش تم العثور على حزامين ناسفين ، واسطوانتي اوكسجين ، و3 صواريخ قاذفة ، تم اتلافها من قبل الجهد الهندسي".

وفي قيــــادة عمليـــات بغـــداد باشرت الفرقة السادسة والقطعات الملحقة بها بتفتيش وتطهير منطقة الطابي شمالي العاصمة ،حيث تم العثور على ثلاثة أوكار تحتوي على افرشة ومواد غذائية واقمشة تم تدميرها موقعيا، كما عثرت على عبو ناسفة، تم التعامل معها وفق السياقات، بحسب البيان.

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