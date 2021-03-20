التحالف في اليمن يعلن إحباط هجوم للحوثيين على مأرب

2021/03/20 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحدث مصدر حكومي يمني لوكالة فرانس برس عن "مقتل 70 مقاتلا على الأقل، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية".

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