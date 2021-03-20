بافل طالباني: نوروز مناسبة لاحياء روح الوئام والوحدة بين الاطراف

2021/03/20 | 19:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، برقية تهنئة الى جماهير كوردستان بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

وداء في البرقية:

بمناسبة قدوم رأس السنة الكوردية الجديدة وعيد نوروز، أبعث أحر التهاني الى مواطني كوردستان الأعزاء متمنيا لكم السرور والاستقرار.

ان نوروز يمثل لنا على الدوام رمزا للدفاع والتجدد والنجاح، ولهذا آمل، مع ايقاد شعلة عيد نوروز هذا، ان نعمل جميعا بروحية الكوردايتي ونفعل جهودنا بشكل مسؤول من اجل كوردستان اكثر رفاهية.

كما وآمل ان تكون المناسبة مبعثا لاحياء روح الوئام والوحدة بين صفوف جميع القوى والاطراف والعمل المشترك ووحدة الخطاب في سبيل القضايا المشروعة لشعبنا ومن اجل كوردستان اكثر امنا واستقرار.



لنجعل من نوروز شعارا للسلام، التطوير والعدالة وجعل كوردستان اكثر اعمارا وجعل مواطنينا اكثر سرورا ورفاهية.

بافل طالباني

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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