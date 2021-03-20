2021/03/20 | 19:50 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 مارس 2021 | 07:45 مساءً

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بلدية البصرة تحصي التجاوزات في المحافظة

اوضح معاون مدير بلدية البصرة ميثم عبود، السبت، ان لديهم احصائات بالتجاوزات الحاصلة في المحافظة.



وقال عبود في تصريح صحفي، إن "لديهم احصائية بالتجاوزات الحاصلة في البصرة وعلى جميع اصنافها مؤكدا ان اكثرها سكنية".



واضاف إن" إزالة التجاوزات عادة نتيجة إحالات المشاريع التي تحتاج اراضيها سيما الترفيهية والمتنزهات".

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