الرشيد يطلق أول وجبة من سلف الدفاع والداخلية

2021/03/20 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، السبت، إطلاق أول وجبة من سلف منتسبي وزارة الداخلية والدفاع.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه تم "اطلاق الوجبة الاولى لسلف منتسبي الوزارت الامنية".

ودعا المصرف "كافة المستفيدين ممن ارسلت لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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