2021/03/20 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني منذ أيام جهزت عوائل إقليم كردستان نفسها استعدادا لعيد نوروز، بإعداد الحلوى وشراء اللحوم، وخياطة الزي الكردي التراثي، للاحتفال برأس السنة الكردية بالدبكات والعروض الفنية المختلفة، وإشعال النار على قمم الجبال.ويحتفل حوالي 300 مليون شخص، منهم الكرد والفرس والبشتون والآذريون وغيرهم، في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد نوروز التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نوروز..



الاحتفال بأزياء التراث الكردي و”القناصين” في كردستان المركز الخبري الوطني.

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