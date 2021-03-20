البرلمان يؤجل جلسة التصويت على الموازنة الى السبت المقبل

2021/03/20 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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فشلت جولات الحوار المكثفة بين وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد الطالباني والكتل السياسية في بغداد بشان الموازنة من الوصول الى اتفاق ينهي الخلافات ويفتح الأبواب للتصويت على الموازنة الاتحادية للعالم الحالي.

وفي التفاصيل حيث أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري إلى الأسبوع المقبل، بسبب استمرار النقاشات حول المشروع ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق.

واكد مصادر ان تأجيل انعقاد الجلسة بسبب إلغاء الاتفاق بين الكتل السياسية ووفد الإقليم يوم امس الجمعة، وسط احتمال مقاطعة الكتل الكردستانية لأي جلسة تعقد للتصويت على مشروع القانون بدون اتفاق بديل.

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