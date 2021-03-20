2021/03/20 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: “نهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين بأعياد نوروز.وبهذه المناسبة السعيدة نؤكد على التمسك بوحدة بلدنا ومكتسباتنا الديمقراطية، ونتطلع الى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، وان يكون تآخي الشعب العراقي بكل اطيافه، عنوانا لمستقبل افضل.كل عام وانتم بألف خير.”

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