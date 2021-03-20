اصابة مروعة لصخرة دفاع الشرطة

2021/03/20 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تعرض مدافع نادي الشرطة سعد ناطق، لاصابة مروع خلال مباراة فريقه امام نفط الوسط.

ويتواجه الفريقان حالياً على ملعب كربلاء الدولي لحساب مباريات الاسبوع الخامس والعشرين.

وتعرض ناطق لاصطدام بالرأس في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليسقط ارضاً بعدما اغمى عليه، ليتم نقله بالنقالات الى خارج الملعب.

يذكر ان الشرطة شهد لاصابة مروعة للاعبه احمد جلال في هذا الموسم ايضاً.



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