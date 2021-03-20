بتوقيع 172 نائباً.. طلب نيابي لحل البرلمان في التاسع من تشرين الأول المقبل

2021/03/20 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم السبت، تقديم طلب لحل البرلمان في التاسع من تشرين الأول المقبل.وقال رئيس كتلة سائرون، نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الكتل وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من احداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية وألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية امام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"، مبينا أن "القرار كان في الذهاب الى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع".وأضاف، أنه "كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الارضية لهذه الانتخابات المبكرة واهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الاكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الاخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة"، مشددا على أنه "استنادا لاحكام المادة 64 اولا من الدستور الذي أجاز لثلث اعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه من اكثر من 172 نائباً لحل البرلمان بتأريخ 9 تشرين الاول 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الاول وعلى رئيس الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد اعلاه".وأضاف، أنه "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة"، مبينا أن "جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب".وشدد على أن "هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه".

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