2021/03/20 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر يعلق على اعتقال الصميدعي ويتحدث عن “السُباب والبذاءة” المركز الخبري الوطني.

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