صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 703 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/20 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 703 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 314 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 703 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

– 314 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع النهروان 73 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع بغداد جيدة 56 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الصدر 41 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع المدائن 133 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الرصافة 11 حالة من خلال الرصد الوبائي– 389 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية111 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / سوق مريدي / قرب معمل السكائر /الحميدية / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / جميلة / الكيارة / / 565 / 513 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / ق51 / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /9 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / ساحة بيروت / 506 قرب نادي التركمان / 510 /26 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .15 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها / 950 / شارع المعهد / شارع الكهرباء / الزراعي / حي الطاقة /7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة13 حالة في المدائن / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / التاميم /10 حالات في الحسينية محلة / مطعم الامير / المعسكر / كميرة / الانصار / 222 /2205 حالات في منطقة الكفاءات محلة 76624 حالة في منطقة الكرادة محلة 901 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 / 909 / 901 /7 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .11 حالة في منطقة الامين محلة / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط / 733 /5 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .5 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .6 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / الشهداء / 762 / 762 / 7687 حالات في منطقة زيونة محلة / عمارات زيونة / تقاطع ميسلون /5 حالات في منطقة المعامل / الزراعي /5 حلات في منطقة الوزيرية محلة 30120 حالة في الاعظمية محلة 312/ 315 / 304 / 308 / 31417 حالة في البلديات / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسانو 3 حالات في كل من / البنوك / و سبع قصور / والبياع / حي الجامعة / الحارثية / الطالبية / حي القاهرة / الشماعية / حي الزهراء / الرمادي / مستشفى الكندي / حي النصر / التاجي / النضال محلة 103 / شهداء العبيدي / الكمالية / بسماية / الرشاد / حي اكد / العماري معمل السكر / حي البتول / الكاظمية محلة 411 / الديوانية / بارك السعدون محلة 102 / الكفاح محلة 127 و109 / الكريعات / الفحامة .واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 96216 توفي منهم 1501 للاسف فيما اكتسب الشفاء 86577 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8138 “ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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