اجتماع جديد بين برهم صالح وفالح الفياض في السليمانية

2021/03/20 | 20:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركز الاجتماع على الملفات الأمني وفق بيان الرئاسة

الترا عراق - فريق التحرير

شهدت مدينة السليمانية، السبت، اجتماعًا جديدًا بين رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، 20 آذار/مارس، أنّ اللقاء الذي عقد في مقر إقامة برهم صالح، شهد "بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز أمن واستقرار المواطنين".

وأضاف البيان، أنّ الاجتماع "أكّد على ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين، وحماية السلم المجتمعي والأمن العام".

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