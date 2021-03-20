بالصور.. خورماتو تحيي عيد نوروز

2021/03/20 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور كريم شكر محمد مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني وكوادر وأعضاءالمركز ، أحيت الجماهير الغفيرة في مدينة خورماتو (عروس حمرين) كما سماها القائد الراحل مام جلال بهذه التسمية عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

وأعربت الجماهير عن سرورها العميق من خلال تقديمهم للفعاليات الفنية رافعين العلم الكوردستاني بقدوم هذا العيد الخالد مع ارتداء الزي الكوردي رجالا ونساءا.

PUKmedia عمر اواره

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