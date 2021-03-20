مؤسسة كركوك الاعلامية تحتفل بعيد نوروز

2021/03/20 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مؤسسة كركوك الاعلامية مساء اليوم السبت احتفالية بعيد نوروز الخالد حضرها مسؤل مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني محمد عثمان و مسؤل مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني ستران عبدالله والمشرف علی مؤسسة كركوك الاعلامية شوان داودي وعدد من الضیوف .

وفي مستهل الاحتفالية القی شوان داودي كلمة هنا خلالها الشعب الكوردي بمقدم السنة الكوردية الجديدة و عيد نوروز .

وشهدت باحة المؤسسة ايقاد شعلة نوروز و اقامة دبكات كوردية من قبل منتسبوا مؤسسة كركوك الاعلامية ، معبرين عن سعادتهم بهذا العيد الاغر للشعب الكوردي.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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