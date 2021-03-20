صفارات الإنذار من الزلازل تدوّي في العاصمة المكسيكية

2021/03/20 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكسيكو-(أ ف ب) – دوّت صفارات الإنذار من الزلازل صباح السبت في العاصمة المكسيكية، بعدما ضرب زلزال بقوّة 5,7 درجات غرب البلاد دون أن يخلّف ضحايا أو خسائر.وأفادت صحافية من فرانس برس أن صفارات الإنذار دوّت في حيّ ديل فالي جنوب العاصمة، غادر إثره عشرات الأشخاص منازلهم، لكن لم يشعر أحد بهزّة.تكرر […]

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