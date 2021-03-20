السلبية تنهي مواجهة نفط البصرة والصناعات الكهربائية

2021/03/20 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

انهى التعادل السلبي من دون اهداف، مباراة نفط البصرة امام الصناعات الكهربائية في دوري الكرة الممتاز اليوم السبت.

والتقى الفريقان على ملعب الفيحاء لحساب مواجهات الاسبوع الخامس والعشرين.

ولم يتمكن الفريقان من الوصول للشباك بعدما انحصر اللعب وسط الملعب، لتنتهي المباراة كما بدأت من دون اهداف.

التعادل اوصل نفط البصرة الى النقطة 28 في المركز الحادي عشر، فيما اصبح رصيد الصناعات الكهربائية، 27 نقطة في المركز الرابع عشر.



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