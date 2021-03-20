نفط الوسط يوقف مطاردة الشرطة للجوية متصدر دوري الكرة الممتاز

2021/03/20 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

أوقف فريق نفط الوسط بكرة القدم اليوم السبت( 20 آذار 2021) مطاردة الشرطة الوصيف لمتصدر المنافسة الجوية بعد أن أطاح به بفوز ثمين 1 - صفر، بلقاء جرى على ملعب كربلاء الاولمبي ضمن مباريات افتتاح الجولة ٢٥ بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ، " شهد الشوط الاول ومنذ بدايته السرعة والقوة وسيطرة الشرطة على وسط الميدان الا أن فرصه كانت قليلة بسبب الضغط على حامل الكرة من قبل لاعبي نفط الوسط، وماقلل من رصانة دفاعات الشرطة، الاصابة البليغة التي تعرض لها سعد ناطق في الدقيقة 24 وهذا ماساعد نفط الوسط في الضغط على مرمى الشرطة ليأتي الحل من ركلة جزاء سجل منها نفط الوسط هدف السبق عند الدقيقة 30 بواسطة سجاد جاسم، الهدف زاد من قوة المباراة وارتفع الاداء الفني فيها خاصة من جانب الشرطة الذي سعى للتعديل لكنه لم يتمكن حتى نهاية الشوط الاول بهدف نفط الوسط الوحيد ".

وأضاف،" نفط الوسط لم يجد مخرجا من اللقاء الا غلق كل المنافذ لمحاولات الشرطة في الضغط والبحث عن التعادل، وبالفعل فعل الشرطة كل شي الا انهى فشل في اختراق التراص الدفاعي لنفط الوسط، وكاد نفط الوسط أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 80 لكن حارس الشرطة احمد باسل تصدى لتسديدة حسين عبد الواحد من نقطة الجزاء، لينتهي اللقاء بهدف نفط الوسط الوحيد".

وكانت الجولة 25 قد شهدت فوز الطلبة على القاسم والديوانية على النفط وامانة بغداد على الحدود والجوية على زاخو، وتعادل نفط البصرة والصناعات.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نفط الوسط الى نقطة 42 ومركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 46 والمركز الثاني وبفارق الاهداف عن النجف ثالث القائمة التي يتصدرها الجوية بـ 56 نقطة.

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