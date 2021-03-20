مخترع لقاح فايزر: قطعنا ثلثي الطريق في مواجهة كورونا وأمامنا ستة أشهر

2021/03/20 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةقال أوجور شاهين مؤسس شركة الأدوية الألمانية بيونتك التي طورت أحد أوائل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ويجري إنتاجه حاليا بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، إنه لا يجب أن يشعر الشعب الألماني بالإحباط نتيجة تفشي موجة ثالثة من العدوى بفيروس كورونا المستجدكان شاهين يتحدث بعد حصوله على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى جانب زوجته أوزليم توراجي الشريكة في تأسيس شركة بيونتك واختراق اللقاح الذي بات يعرف بلقاح فايزر.وقال شاهين "قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير".وأضاف "علينا حشد القوى مجددا، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة والتي قد تستمر لفترة أطول".

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