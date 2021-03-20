الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية في 3 محافظات

2021/03/20 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوجزت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، اخبار القوات الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قيـــادة عمليـــات ديــالى شرعت ومن خلال فرقة المشاة الخامسة والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قيادة محور ديالى (حشد شعبي) بعملية تطويق وتفتيش زور الاصلاح وزور ام الحنطة ،حيث تم …

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