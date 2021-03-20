وزير الصحة : لدينا مؤشرات تؤكد إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والارياف.. محذرا من ايام عاصفة جدا

2021/03/20 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي : لدينا مؤشرات تؤكد إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والارياف.وقال التميمي في تصريح نقلته الوزارة من احد مراكز علاج كورونا ان : اغلب الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات حرجة وشديدة وهم حاليا يرقدون في العناية المركزة.وحذر من : ايام عاصفة جدا وقال كوادرنا الطبية انهكت والاصابات بارتفاع متزايد بسبب عناد المواطن لتوجيهات الوزارة بشأن الوقاية وهناك بعض المصابين بكورونا يتجولون في الشوارع ونطالب جميع الجهات المعنية بتشديد الاجراءات.ونوه التميمي الى : التخوف من انهيار البنى التحيتية امام هذه الاعداد من الاصابات، وماتم تاشيره من اصابات في الاسبوع الاخير لم يسجل العراق حتى في بداية الجائحة مع استمرار المواطنين بعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والذي سيؤدي الى كارثة كبيرة./انتهى3

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