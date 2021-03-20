الملكي يحقق فوزا مثيرا ..ويرتقي للمركز الثاني مؤقتا

2021/03/20 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره سيلتا فيغو (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب / بالايدوس/ في إطار الجولة الـ28 للدوري الإسباني.وسجل لريال مدريد، كريم بنزيما (هدفين) في الدقيقتين 20 و30 وسجل أسنسيو الهدف الثالث مع الدقيقة 94، فيما أحرز هدف سيلتا، سانتي مينا في الدقيقة 40.ووصل ريال مدريد بهذا الفوز إلى النقطة 60 ليرتقي للمركز الثاني مؤقتا، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 63 نقطة.فيما توقف رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 34 في المركز الـ11.وأمام برشلونة فرصة لاستعادة الوصافة، حيث سيواجه ريال سوسييداد، غدا الأحد./انتهى3

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