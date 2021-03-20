صالح يهنئ بأعياد النوروز ويدعو لإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها

2021/03/20 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، بحلول "أعياد نوروز"، مؤكداً أنه لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب....

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