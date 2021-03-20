ديالى تسجل ادنى مستوى لتدفق المحاصيل المستوردة منذ 18 عاما

2021/03/20 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، السبت، عن تسجيل ادنى مستويات تدفق المحاصيل الزراعية المستوردة الى اسواق المحافظة منذ 18 سنة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الاجراءات المشددة للجهات الامنية المختصة في منع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق رزنامة وزارة الزراعة عبر الطرق القادمة من كردستان اعطت نتائج ايجابية كبيرة في الاسابيع الاخيرة من ناحية الاعتماد بشكل كبير على الزراعة المحلية في تامين احتياجات الاسواق”.

واضاف، ان “التهريب تقلص بنسبة 70% الى اسواق ديالى اي بمعنى بان ماموجود من المستورد لايزيد عن 30% وهو ادنى معدل منذ 18 سنة لافتا الى ان حظر التهريب بجزئه الاكبر اعطى انتعاش واضح للزراعة المحلية وابعد عن الاف المزارعين شبح الخسائر المادية المتكررة كما في المواسم السابقة”.

واشار الى ان” منع دخول المستورد وتشديد الاجراءات ستدفع الى احياء قطاع الزراعة في ديالى خلال اشهر معدودة وتوفير فرص كبيرة للعاطلين عن العمل”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى فرضت اجراءات مشددة لمنع دخول المواد والمحاصيل الممنوعة من الاستيراد عبر طرق برية قادمة من اقليم كردستان في الاسابيع الماضية”.انتهى 25 ف

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