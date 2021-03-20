2021/03/20 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارقدم المدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل، اليوم السبت، استقالة من تدريب فريق الأنصار اللبناني.وقال أبو الهيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سبب الاستقالة من فريق الأنصار نتيجة الظرف الموجود الان في لبنان"، مبينا أن "الفريق واللاعبين والجهاز الفني يمرون بظرف صعب". وأضاف، أن "الجهاز الفني طالب النادي مرارا بايجاد حلول لكن دون جدوى". وأشار الى أن "التدريب في الدوري العراقي امر مبكر ويحتاج الى دراسة". يذكر أن فريق الأنصار يقدم مستويات كبيرة مع المدرب أبو الهيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الهيل يقدم استقالته من تدريب الأنصار اللبناني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الهيل يقدم استقالته من تدريب الأنصار اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).