الموارد المائية تكشف أبرز فقرات مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا

2021/03/20 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن أبرز فقرات مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا الموقعة عام 2014، والمؤمل تفعيلها قريباً.وقال المتحدث باسم الوزارة، عون ذياب، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وتركيا عام 2014، تشكل عدة فقرات اهمها: ان تركيا والعراق يتعاونان بدراسة […]

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