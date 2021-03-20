عندليب الفرات يُسقط الشرطة في ممتاز الكرة

2021/03/20 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تغلب فريق نفط الوسط على ضيفه الشرطة بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

ولعب الفريقان على ملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات الاسبوع الخامس والعشرين من البطولة، اليوم السبت.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز اصبح رصيد نفط الوسط 42 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الشرطة عند النقطة 46 في المركز الثاني.

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