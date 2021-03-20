وزير الصحة يحذر من أيام مقبلة “عاصفة جداً”

2021/03/20 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت، من أيام مقبلة وصفها بـ”العاصفة جداً”، مؤكداً إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا.

وقال التميمي في حديث صحفي، “لدينا تقارير تشير إلى إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف”.

وأضاف “نحذر من أيام مقبلة عاصفة جداً وهناك إصابات لدى الأطفال والشباب وحالات حرجة وشديدة”.

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