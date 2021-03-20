استهداف رتل امريكي قرب صلاح الدين

2021/03/20 | 20:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا امريكيا قرب صلاح الدين.وقال المصدر، ان “انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا امريكيا قرب صلاح الدين”.واضاف ان “الهجوم تم بالعبوات الخارقة للدروع قرب سيطرة العوجة ، ومجموعة تطلق على نفسها (فصيل المقاومة الدولية) يتبنى العملية”.

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