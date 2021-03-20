ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

2021/03/20 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في صلاح الدين".وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات".

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