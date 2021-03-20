2021/03/20 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وإنا له لحافظون – معراج أحمد معراج الندوي ينتشر على السوشال ميديا في بلدنا الهند خبر مؤسف للغاية عن القرآن الكريم، إذ التمس وسيم رضوي من المحكمة العليا لمحو 26 الآيات الكريمة من القرآن الكريم، لقد أدعى حسب زعمه أن هذه الآيات لا بد من إلغائها من القرآن الكريم بحجة أنها تحث المسلمين على الجهاد […]

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