2021/03/20 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا بعد زيارة الحبر الأعظم ؟ – مازن صاحب ما يجعل التكرار مطلوبا في هذا العنوان ..تلك الافكار والتعليقات عن بقاء العراق في نفق مظلم من دون توظيف انتباهة العالم بسبب زيارة بابا الفاتيكان لارضه ..والتي فتحت نوافذ الضوء الوارف في اعتلاء مرجعية النجف الاشرف اهتمام العالم حتى تجاوز البحث عن اسم السيد السيستاني […]

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