2021/03/20 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفحاء ثانية – علي ضياء الدين إذا صح ما ذكر عن إعادة صرف ما يسمى برواتب رفحاء وبأثر رجعي فإن الأمر لا يدعو الى الغرابة في دولة العبث واللامعقول والنهب المباح للمال العام ورغم أنفك يا شعب العراق.أحزاب الدين السياسي التي تمسك بخناق العراقيين منذ ثمانية عشر عاماً ومعها سياسيو الصدفة والجهلة والانتهازيون […]

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