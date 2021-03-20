الاستخبارات العسكرية تستولي على كمية كبيرة من الاعتدة والعبوات في صحراء الشامية

2021/03/20 | 20:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، ان الاستخبارات العسكرية استولت على كمية كبيرة من الاعتدة والعبوات في صحراء الشامية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/،: “استنهاضا لمهامها في البحث و التفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بالقيادة وبمشاركة مفرزة الطائرات المسيره من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للاعتده و العبوات الناسفة في منطقة الصكره ضمن صحراء الشامية بالانبار”.

واضافت ان “الاستخبارات ضبطت بداخل بداخل المخبأ ١١٣عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ١٠ لتر معبأة بمادة السي فور، و٩٦ مسطرة تفجير و٣ صواريخ قاذفه ضد الدروع، و١٠ جعب ( مشلح)، و٤ قنابر هاون ١٢٠ملم، ووصولات جباية لما يسمى (ولاية الفرات) لعصابات داعش الارهابي وقد تكلفت مفارز هندسة قيادتنا بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.



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