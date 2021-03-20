السفير الأميركي يهنئ بأعياد نوروز: ملتزمون بمساعدة الشعب العراقي

2021/03/20 | 20:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنئ السفير الامريكي ماثيو تولر، اليوم السبت، العراقيين بعيد نوروز، مؤكدا على التزامه بمساعدة الشعب العراقي.وقال تولر في تصريح، ” أقدم لكم أحر تحياتي بمناسبة أعياد نوروز لشعب إقليم كوردستان العراق ولكل العراقيين الذين يحتفلون به.مع احتفالنا باليوم الأول من الربيع، تؤكد الولايات المتحدة من جديد على شراكتها مع العراق والشعب العراقي”.واضاف “إذ نتطلع قُدُما نحو العام المقبل، نبقى ملتزمين بمساعدة الشعب العراقي وهو يواصل بناء عراق آمن ومستقر ومزدهر”.

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