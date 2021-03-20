استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في صلاح الدين

2021/03/20 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في صلاح الدين”.وأشار إلى أن “الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات”.

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