عضو بالديمقراطي يعلق على مطالبة نواب كرد بصرف رواتب موظفي الإقليم من بغداد مباشرةً

2021/03/20 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم السبت (20 آذار 2021)، على مطالبة نواب كرد بصرف رواتب موظفي اقليم كردستان بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية في بغداد لحسم هذا الموضوع في موازنة 2021.وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إقليم كردستان لديه برلمان وحكومة ووزارة مالية وهي المسؤولة عن توزيع الرواتب والمخصصات، وتحويل هذا الموضوع إلى بغداد يعد تجاوزاً على صلاحيات الإقليم".وأضاف أن "عددا من النواب الكرد يحاولون وبدوافع سياسية وبأية طريقة الحد من صلاحيات الإقليم وكيانه الدستوري والقانوني، عبر هذه الأفعال التي تتجاوز على القانون والدستور".

وكان النائب غالب محمد علي، قال في تغريدة له، في وقت سابق، إن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد اللامركزية في إقليم كردستان، لأننا اثبتنا في الموازنة نقطة مهمة وهي بان تكون رواتب الموظفين والجوازات والجنسية في إقليم كردستان بشكل مباشر من بغداد، ولكن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني كانوا ضد هذه القرار ويحاولون إخراج هذه النقطة من الموازنة حسب قوله.

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