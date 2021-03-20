القوات الامنية في كركوك تنزل علم كردستان بعد رفعه من قبل شبان اكراد

2021/03/20 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/انزلت عناصر الشرطة في مدينة كركوك اعلام كردستان التي رفعها شبان اكراد بمناسبة نوروز مما اثار حفيظة المكونات القومية الاخرى من التركمان والعرب .وافاد مصدر امني ان تعليمات صدرت من قيادة المقر المتقدم بانزال علم كردستان للحفاظ على السلم الاهلي والابقاء على علم العراق مما جعل عناصر مراكز شرطه رحيماوه وازادي لانزال علم كردستان ./انتهى

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