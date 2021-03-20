الكشف عن ثلاثة اسماء لادارة محافظة ذي قار

2021/03/20 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف تلفزيون الناصرية المحلي في خبر عاجل ان : خلية الازمة التي ستتولى ادارة محافظة ذي قار ستكون مؤلفة من الدكتور نجم الغزي، والدكتور احمد الخفاجي، والدكتور عبد الرضا سعود./انتهى3

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