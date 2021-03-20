كورونا يفتك بالعراق.. والصحة تحذر من أيام عاصفة جدا

2021/03/20 | 21:13 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، من أيام عاصفة جدا بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الكوادر الطبية منهكة والإصابات في ارتفاع متزايد.

ونبهت في بيان لها، "من خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق حيث كان معدل الإصابات في الأيام الأخيرة أكثر من 5000 إصابة مرضية يوميا وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، ما يؤكد خطورة الموجة الثانية وكونها أقسى من الموجة الأولى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

خطر كبير

كما تابع أن: "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات"، وعبرت الوزارة عن أسفها للإشارة إلى ارتفاع نسب الوفيات في أغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها، وتشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية إلى أن 50٪؜ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى".

من داخل مستشفى في العراق - فرانس برس

وحذرت أيضاً من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن في مختلف المحافظات.

تخفيف الحظر

كما أضاف البيان: "إن قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبية لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى".

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، تسجيل 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3795.

وذكر بيان للوزارة، أنها "سجلت 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3795 حالة للشفاء.

كما أضاف أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 32 حالة في عموم محافظات البلاد".

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